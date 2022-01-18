МУП "ЖЭК" оштрафовали за неубранный снег на дорогах в Твери

Прокуратура проверила уборку дорог Фото: администрация Твери

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части уборки снега на дорогах общего пользования.

Установлено, что на дорогах слой рыхлого снега достигал 7 до 10 см. Меры по уборке МУП "ЖЭК" приняты не были.

Прокуратурой района в отношении двух должностных лиц предприятия вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Назначены штрафы на общую сумму 40 тыс. рублей.

Руководителю МУП внесено представление, которое рассмотрено удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены.