Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 7:49

МУП "ЖЭК" оштрафовали за неубранный снег на дорогах в Твери

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Прокуратура проверила уборку дорог Фото: администрация Твери

Прокуратура проверила уборку дорог Фото: администрация Твери

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части уборки снега на дорогах общего пользования.

Установлено, что на дорогах слой рыхлого снега достигал 7 до 10 см. Меры по уборке МУП "ЖЭК" приняты не были.

Прокуратурой района в отношении двух должностных лиц предприятия вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Назначены штрафы на общую сумму 40 тыс. рублей.

Руководителю МУП внесено представление, которое рассмотрено удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены.