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Происшествия18 января 2022 7:41

Колбасу, майонез и полуфабрикаты украл мужчина из магазина в Твери

Злоумышленника задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "Тревога" поступил на пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области из торгового объекта на Октябрьском проспекте в Твери.

Менеджер по безопасности по камерам заметил, что в торговом зале мужчина складывает в рюкзак колбасу, майонез и полуфабрикаты и направляется к выходу.

Подозреваемый был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой 41-летний житель Ржевского района. Мужчина сознался в содеянном. Общий ущерб составил порядка тысячи рублей.

Выяснилось, что фигурант причастен еще к одной подобной краже. Возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ.