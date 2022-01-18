Колбасу, майонез и полуфабрикаты украл мужчина из магазина в Твери

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "Тревога" поступил на пульт вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области из торгового объекта на Октябрьском проспекте в Твери.

Менеджер по безопасности по камерам заметил, что в торговом зале мужчина складывает в рюкзак колбасу, майонез и полуфабрикаты и направляется к выходу.

Подозреваемый был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой 41-летний житель Ржевского района. Мужчина сознался в содеянном. Общий ущерб составил порядка тысячи рублей.

Выяснилось, что фигурант причастен еще к одной подобной краже. Возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ.