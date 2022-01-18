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Общество18 января 2022 6:02

Технопарк "Квантриум" в Твери приглашает к участию во флешмобе в честь дня рождения

Мероприятие состоится 20 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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"Кванториум" отметит день рождения Фото: администрация Твери

"Кванториум" отметит день рождения Фото: администрация Твери

20 января детский технопарк "Кванториум" отметит свой четвертый день рождения. По случаю праздника учебный центр запускает флешмоб, в котором могут принять участие воспитанники технопарка и их родители.

В рамках флешмоба нужно снять короткое видео с четырьмя словами о том, что такое "Кванториум". Оно должно быть записано в горизонтальном формате, а его длительность – не превышать 10 секунд. В ролике должен присутствовать элемент технопарка – фирменный мерч, заставка на компьютере с эмблемой или другое. Свое видео необходимо отправить по электронному адресу: maria@kvantorium69.ru.

Торжественное мероприятие, посвященное созданию регионального детского центра, состоится в "Кванториуме" 20 января.