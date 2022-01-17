Подсчитано, сколько туристов отдохнули в новогодние каникулы в Тверской области

Конечно же, одним из самых популярных у туристов городом в Верхневолжье остается ее столица - Тверь. Фото: ПТО

Всего за новогодние выходные дни в загородных комплексах и городах Верхневолжья побывали 207 тысяч туристов. Об этом на основе данных туроператоров сообщило областное правительство.

По экспертной оценке, заполняемость загородных отелей региона подросла и составила в среднем 86%.

- В основном регион принимал гостей из Москвы и соседних областей. Также на объектах эко-туризма и агрофермах отметили возросший интерес у самих жителей региона к поездкам по Тверской области, увеличился спрос на организованные однодневные и двухдневные туры, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Подобные факты не могут не радовать. Ведь, как отмечал губернатор Игорь Руденя, для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики.

Самыми посещаемыми в новогодние выходные дни стали стали Тверь, Торжок, Лихославль, Ржев, Старица, Калязин и Кашин.

Так. к примеру, Императорский дворец в Твери посетили около 7000 человек. В Торжке, по данным Всероссийского историко-этнографического музея, в новогодние каникулы в гостинице Дарьи Пожарской, музейных рядах, Новоторжском кремле и других объектах города побывали более 4000 туристов.

Чтобы увидеть знаменитую колокольню в Калязине и пройтись к достопримечательности по льду этот волжский город посетило более 3000 человек.

В музейно-этнографическом комплексе «Василёво» побывало свыше 2000 человек, в усадьбе Берново - 1,6 тысячи гостей.

В целом, объекты Тверского государственного объединенного музея, в который входит 31 филиал, посетило почти 18 тысяч человек.