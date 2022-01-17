Выпущено постановление о присвоении улице в Твери имени разведчицы Ольги Барановой

Улица официально получила имя Ольги Барановой. Фото: Администрация Твери

Одной из улиц в Твери официально присвоено имя комсомолки-разведчицы Ольги Барановой. Соответствующее постановление за подписью главы Твери Алексея Огонькова опубликовано на сайте городской администрации. Ранее, как сообщала "КП"-Тверь", решение о присвоении улице имени нашей героической землячки приняли депутаты гордумы.

"Присвоить наименование "Улица Ольги Барановой" элементу улично-дорожной сети, расположенному в Московском районе города Твери в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200028:24", - гласит документ. Это улица, ранее названия не имевшая, примыкающая к проспекту Победы. Согласно Генеральному плану Твери данная улица предполагается к малоэтажной застройке.

Ольга Баранова родилась в Твери. В 1941 году была добровольцем в отряде разведчиков, работала в фашистском штабе. 1 декабря 1941 года была арестована гестапо, 6 декабря - расстреляна.

На доме № 29 по улице Достоевского, где до войны жила Ольга Баранова, есть мемориальная доска. Имя разведчицы увековечено на памятной стеле в честь преподавателей, сотрудников и студентов Калининского педагогического института, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2016 году имя Ольги Барановой было вписано в Золотую книгу Твери.