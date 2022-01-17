В Тверской области с начала года 12 детей пострадали в ДТП

В Тверской области в ДТП пострадали 12 детей с начала года Фото: областной минздрав

С начала 2022 года на территории Тверской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло восемь ДТП, в которых 12 детей получили травмы различной степени тяжести.

По информации региональной Госавтоинспекции, в каждой второй аварии травмы получали по два ребенка одновременно, в одной из аварий пострадали трое.

Также травмы получили трое детей-пешеходов, двое из них переходили проезжую часть вне зоны пешеходных переходов.

- Намечается негативная тенденция к увеличению количества пострадавших детей и тяжести последствий таких ДТП, - отмечают в Госавтоинспекции и обращают внимание, что осложнение ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом связано, как с нарушениями правил перевозки детей в салоне автомобиля, так и с сознательным нарушением ПДД участниками дорожного движения, особенно водителями транспортных средств.