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Общество17 января 2022 16:14

МЧС предупреждает о сильном ветре в Тверской области

Экстренное предупреждение объявлено на 18 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре

Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр предупреждает, что в период с 20:00 вечера 17 января до полудня 18 января в отдельных районах региона ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.

Днем во вторник похолодает до -8... -3 градусов, в ночь на среду, 19 января до -15. Переменная облачность, местами - снег.

Жителей и гостей региона при ухудшении погодных и дорожных условий призывают соблюдать правила безопасности. Будьте внимательны и осторожны!