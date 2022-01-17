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Общество17 января 2022 16:16

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в крещенскую ночь отслужит литургию в Нило-Столобенской пустыни

И освятит там воду
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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После литургии митрополит освятит воду в озере Селигер в стен монастыря.

После литургии митрополит освятит воду в озере Селигер в стен монастыря.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Митрополит Амвросий совершит богослужения в Нило-Столобенской пустыни в праздник Крещения.

Как сообщает Тверская епархия, начало Великого повечерия и утрени 18 января — в 17:00. Божественная литургия начнётся в ночь с 18 на 19 января ровно в полночь. После литургии митрополит освятит воду в озере Селигер. Напомним, на Крещение в Твери у Речного вокзала будет обустроена единственная в городе иордань для крещенских купаний, в Калининском районе оборудуют две купели.