В Тверской области полицейские пресекли сбыт парии сильнодействующего наркотика на сумму 1 млн рублей

Фигурант помещён под стражу. Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ржеве полицейскими задержан 30-летний мужчина, при котором было 99 свёртков с расфасованным наркотическим веществом. Задержанный - гражданин одного из сопредельных государств, сейчас живёт в Твери.

Эксперты проанализировали вещество из свёртков. Оказалось, что это сильнодействующий опиоид общей массой 5,48 грамма, что относится к крупному размеру.

"При обыске в квартире злоумышленника полицейские изъяли основную часть партии наркотиков, а также предметы для их расфасовки. Всего сотрудниками полиции изъято более 450 свёртков. Их стоимость оценивается в сумму порядка 1 миллиона рублей", - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Следствие считает, что злоумышленник приехал в Ржев с целью сбыта наркотика разовыми дозами и мелкооптовыми партиями посредством так называемых "закладок". Фигурант помещён под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере).