В одной из ЦРБ Тверской области начали использовать новый флюорограф

В регионе в 2022 году также будут закупать новую медтехнику для учреждений здравоохранения. Фото: ПТО

Новый флюорограф запустили в работу в Фировской центральной районной больнице. О необходимости приобретения аппарата речь зашла на рабочей встречи губернатора Игоря Рудени с главой муниципалитате. Флюорограф закуплен при финансовой поддержке из областного бюджета. Врачи Фировской ЦРБ отмечают: благодаря новому флюорографу специалисты получают снимки высокого качества. Кроме того, у медиков есть возможность передавать данные о пациентах в режиме онлайн в другие клиники. В 2022 году в Тверской области запланировано приобретение медицинской техники по приоритетным в медицине направлениям. К примеру, запланирована закупка оборудования для центра амбулаторной онкологической помощи, который откроется в 2022 году на базе Ржевской ЦРБ. Будет продолжено оснащение областного клинического онкодиспансера. По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано приобретение медтехники для сосудистых центров.