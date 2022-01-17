Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 14:00

В одной из ЦРБ Тверской области начали использовать новый флюорограф

Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе в 2022 году также будут закупать новую медтехнику для учреждений здравоохранения.

В регионе в 2022 году также будут закупать новую медтехнику для учреждений здравоохранения.

Фото: ПТО

Новый флюорограф запустили в работу в Фировской центральной районной больнице. О необходимости приобретения аппарата речь зашла на рабочей встречи губернатора Игоря Рудени с главой муниципалитате. Флюорограф закуплен при финансовой поддержке из областного бюджета. Врачи Фировской ЦРБ отмечают: благодаря новому флюорографу специалисты получают снимки высокого качества. Кроме того, у медиков есть возможность передавать данные о пациентах в режиме онлайн в другие клиники. В 2022 году в Тверской области запланировано приобретение медицинской техники по приоритетным в медицине направлениям. К примеру, запланирована закупка оборудования для центра амбулаторной онкологической помощи, который откроется в 2022 году на базе Ржевской ЦРБ. Будет продолжено оснащение областного клинического онкодиспансера. По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано приобретение медтехники для сосудистых центров.