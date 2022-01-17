В Твери почтили память Героя Советского Союза Евгения Пичугина Фото: администрация Твери

17 января исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Ивановича Пичугина. Младший лейтенант, летчик-истребитель похоронен в братской могиле Мигаловского воинского захоронения. В день памяти там состоялась торжественная церемония возложения цветов и гирлянды славы.

В мероприятии приняли участие представители администрации Пролетарского района, военнослужащие дивизии военно-транспортной авиации, члены Совета ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пролетарского района, учащиеся школ города и представители молодежных организаций.

Евгений Пичугин - участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Служил в разведполку. В марте 1942 года, пытаясь помешать сбросить бомбы на Калинин, он принял неравный бой с группой из 8 немецких бомбардировщиков и 4 истребителей. После тарана Евгений Пичугин успел спрыгнуть с парашютом, но был расстрелян в воздухе.

За мужество и героизм младшему лейтенанту Евгению Пичугину присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Имя героя внесено в Золотую книгу Твери.