В Калининском районе Тверской области оборудовано два места для Крещенских купаний

Окунуться в иордань можно в Орше и Волге Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Калининском районе Тверской области Крещенские купания будут организованы в ночь с 18 на 19 января. Администрация сообщает, что организовано два официальных места, где в праздник Крещения Господня жители смогут окунуться в иордань:

- на р. Орша в деревне Савватьево возле Знаменской церкви после 00:00 часов;

- на р. Волга в деревне Красново в пятистах метрах от храма Луки Крымского после 00:00 часов.

В других местах на водоемах Калининского района купели, проруби и специально оборудованные места сооружаться и устанавливаться не будут.

Жителей призывают проявить внимание и осторожность, а также позаботиться о своем здоровье и безопасности во время купаний.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов - 101, 112). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.

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