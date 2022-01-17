В Тверской области обокрали дачу москвича

Житель Тверской области арестован за кражу Фото: Олег ЗОЛОТО

В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 55-летний житель Москвы. Потерпевший заявил, что из его дачного дома в деревне Марьино Конаковского района были похищены бензоэлектроинструменты и два радиатора. Ущерб составил более 75 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили подозреваемого. К краже оказался причастен ранее судимый 43-летний житель Конакова. В полиции мужчина сознался в содеянном. Похищенное он продал, а деньги потратил.

Фигурант арестован. На него завели уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.