Работникам завода в Твери задолжали более двух миллионов рублей по заработной плате

Работникам завода задолжали заработную плату за месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Государственную инспекцию труда в Тверской области с вопросом о задержке по заработной плате обратился работник завода по металлообработке и производству запчастей в Твери.

Сотрудниками ведомства была проведена внеплановая проверка и выявлена задолженность по заработной плате за ноябрь 2021 года в размере 2 млн. 189 тыс. руб. перед 60 работниками.

Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. За нарушение трудового законодательства виновные лица будут привлечены к административной ответственности.