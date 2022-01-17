В Тверской области осужденные слепили из снега и льда Снежную королеву, знаки Зодиака и Деда Мороза

Некоторые фигуры обеспечены подсветкой и расписаны вручную Фото: УФСИН России по Тверской области

Конкурс снежных фигур ежегодно проходит среди осужденных УФСИН России по Тверской области. В этом году тема творческого задания: "Зодиакальные созвездия".

К середине января в исправительных учреждениях появились первые снежные скульптуры. Осужденные вылепили из снега разнообразных рыб, львов, тельцов и другие знаки Зодиака, а также Деда Морозу и Снегурочку, Снежную королеву, героев советских мультфильмов и символ года по китайскому календарю – тигра. Некоторые фигуры обеспечены подсветкой и расписаны красками вручную.

Победителей в трех номинациях жюри объявит в начале весны: "Лучшая организация праздника по изготовлению снежных и ледяных скульптур", "Самое оригинальное представление темы" и "Лучшая скульптура".