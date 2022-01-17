В Тверской области проводится профилактическое мероприятие "Внимание, дети!"

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении безопасности детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 17 по 21 января Госавтоинспекция Тверской области проводит профилактическое мероприятие "Внимание - дети!". Работа направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Автовладельцам напоминают о соблюдении Правил дорожного движения, соблюдении скоростного режима, необходимости соблюдения установленных скоростных ограничений как на автомагистралях и загородных трассах, так и в городе и жилых зонах, недопустимости нахождения детей без взрослых в темное время суток, применении детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних.

- Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте простые правила, не отвлекайтесь от дороги, - призывает Госавтоинспекция.