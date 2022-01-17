Бешеную енотовидную собаку подобрали у дороги в Тверской области

В Тверской области подобрали бешеную енотовидную собаку Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Первый в 2022 году случай бешенства диагностирован специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Животное было подобрано в районе 1385 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо".

Пробы патологического материала были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Полученные лабораторией результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.