Бешеную енотовидную собаку подобрали у дороги в Тверской области

В Тверской области подобрали бешеную енотовидную собаку
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Первый в 2022 году случай бешенства диагностирован специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Животное было подобрано в районе 1385 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо".
Пробы патологического материала были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Полученные лабораторией результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.