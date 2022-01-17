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Общество17 января 2022 11:47

Бешеную енотовидную собаку подобрали у дороги в Тверской области

Случай выявлен в Кашинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области подобрали бешеную енотовидную собаку

В Тверской области подобрали бешеную енотовидную собаку

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Первый в 2022 году случай бешенства диагностирован специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Животное было подобрано в районе 1385 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо".

Пробы патологического материала были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Полученные лабораторией результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.