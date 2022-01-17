Прокуратура помогла семье с детьми получить квартиру в Тверской области

Прокуратура помогла семье получить жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру Сандовского района обратился местный житель с заявлением о нарушении права его семьи на получение жилого помещения.

Установлено, что решением совета депутатов поселка Сандово жилой дом, в котором проживала семья, признан аварийным и подлежащим сносу. Семья поставлена в очередь на жилье, но уже более пяти лет не может его получить.

Прокуратурой района в администрацию Сандовского муниципального округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю и его семье, в которой воспитывается двое несовершеннолетних детей, предоставлена трехкомнатная благоустроенная квартира в поселке Сандово.