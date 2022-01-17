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Происшествия17 января 2022 10:07

В Тверской области арестован мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого

ЧП произошло в Новозавидовском
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина умер на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина умер на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Тело жителя поселка Новозаидовский с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме на улице Фабричной 15 января.

По версии следствия, потерпевшего убил его знакомый, который зайдя в гости, ударил хозяина ножом.

На место происшествия выезжали следователь, криминалист и полиция. Место происшествия осмотрено изъято орудие преступления, назначены судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.