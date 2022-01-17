В Тверской области 17 января коронавирусом заразились 233 человека

В регионе продолжается массовая вакцинация.

По данным на 17 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 233 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 102208 заболевшим.

Выздоровел за минувшие сутки 253 человека. Всего с начала пандемии 91339 жителей излечились от коронавируса. 2418 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса никто не умер. На карантине 8451 человек, минус 20за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 616 184 человека, за сутки – 506 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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