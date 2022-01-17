В Твери празднует 96-летие участник Великой Отечественной войны

Иван Михайлович Овинников. Фото: ПТО

17 января исполнилось 96 лет участнику Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Овинникову. С днём рождения Ивана Михайловича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши боевые награды - это один из символов мужества легендарного поколения фронтовиков, защитников нашего Отечества. От имени жителей Тверской области благодарю Вас за подвиг, совершенный во имя родной страны, - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Иван Овинников родился в селе Чернава Рязанской области. Получил среднее военное образование в Тамбовском артиллерийском училище.

В годы Великой Отечественной войны служил на 3-м Белорусском фронте в 25 танковой бригаде. Войну закончил под Кенигсбергом младшим лейтенантом.

После окончания войны служил в Вооруженных Силах СССР, в том числе в Польше, ГДР, Псковской, Ивановской, Московской областях, Калинине. В 1972 году был уволен в запас и остался в нашем городе.

Иван Михайлович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». В октябре 2020 года губернатор передал Ивану Михайловичу государственную награду - орден Почёта.