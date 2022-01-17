В Тверской области алиментщика обязали оплатить неустойку за долги

Алиментщика обязали оплатить неустойку Фото: Валерий РОМАНОВ

В Конаковскую межрайонную прокуратуру обратилась бывшая жена должника и сообщила о ненадлежащим исполнении бывшим мужем обязанности по выплате алиментов.

По закону, при задолженности по алиментам, виновное лицо уплачивает получателю неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

В данном случае сумма неустойки составила 24 000 рублей. Исковые требования прокурора удовлетворены, судебное решение вступило в законную силу.