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Общество17 января 2022 8:24

В Тверской области алиментщика обязали оплатить неустойку за долги

В прокуратуру обратилась бывшая жена
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Алиментщика обязали оплатить неустойку

Алиментщика обязали оплатить неустойку

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Конаковскую межрайонную прокуратуру обратилась бывшая жена должника и сообщила о ненадлежащим исполнении бывшим мужем обязанности по выплате алиментов.

По закону, при задолженности по алиментам, виновное лицо уплачивает получателю неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

В данном случае сумма неустойки составила 24 000 рублей. Исковые требования прокурора удовлетворены, судебное решение вступило в законную силу.