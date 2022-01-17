В пьяной ссоре мужчина убил приятельницу бейсбольной битой

Орудие преступления Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1959 года рождения. Его подозревают в убийстве женщины.

По версии следствия, 11 января 2022 года, в доме в переулке Вагонников во время пьяной ссоры подозреваемый несколько раз ударил знакомую бейсбольной битой по голове. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемый заключен под стражу.

- Следователем и криминалистом следственного управления СК России во взаимодействии с экспертами ЭКЦ УМВД области произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, иные предметы и следы биологического происхождения, допрошены свидетели, назначены экспертизы, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.