Семья в Тверской области слепила из снега копию затопленной колокольни в Калязине

Снежная копия колокольни в Калязине Фото: vk.com/id48177840 (Кирилл Скалабан)

Семья Скалабан из Тверской области, проживающая в Калязине, слепила из снега копию местной достопримечательности - затопленную колокольню Николаевского собора.

Фотографии снежного архитектурного творения появились в соцсети на странице автора.

- Проведённая реставрация вдохновляет наших жителей на такие прекрасные порывы, - отмечают в администрации Калязина.

Напомним, что реставрация колокольни в настоящее время завершена. Специалистами выполнен большой объем работы: усилен фундамент, восстановлены фасады и интерьеры, элементы из белого камня. Отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, устроены межэтажные площадки и лестницы, благоустроена территория.

В конце 2021 года колокольню открыли для посещения.