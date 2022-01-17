Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 6:31

Семья в Тверской области слепила из снега копию затопленной колокольни в Калязине

Фото появились в соцсети
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снежная копия колокольни в Калязине Фото: vk.com/id48177840 (Кирилл Скалабан)

Снежная копия колокольни в Калязине Фото: vk.com/id48177840 (Кирилл Скалабан)

Семья Скалабан из Тверской области, проживающая в Калязине, слепила из снега копию местной достопримечательности - затопленную колокольню Николаевского собора.

Фотографии снежного архитектурного творения появились в соцсети на странице автора.

- Проведённая реставрация вдохновляет наших жителей на такие прекрасные порывы, - отмечают в администрации Калязина.

Напомним, что реставрация колокольни в настоящее время завершена. Специалистами выполнен большой объем работы: усилен фундамент, восстановлены фасады и интерьеры, элементы из белого камня. Отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, устроены межэтажные площадки и лестницы, благоустроена территория.

В конце 2021 года колокольню открыли для посещения.