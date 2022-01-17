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Общество17 января 2022 6:15

В прокуратуре Тверской области состоится прием представителей бизнеса

Онлайн-встреча пройдет 18 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В прокуратуре состоится прием предпринимателей Фото: архив "КП"

В прокуратуре состоится прием предпринимателей Фото: архив "КП"

18 января прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведет прием представителей бизнес-сообщества по вопросам нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Мероприятие будет проходить в режиме онлайн путем произведения исходящего вызова по Skype на логин заявителя, с 9:00 до 10:00.

Сведения о фамилии, имени, отчестве заявителя и логине в Skype необходимо по тел. (4822) 50-60-32.