Жители Тверской области могут поучаствовать в конкурсе авторской песни «А я живу в России»

Тверских музыкантов приглашают на всероссийский конкурс. Фото: Александр КАТЕРУША

Авторы, исполнители и творческие коллективы Тверской области могут поучаствовать во всероссийском заочном песенно-поэтическом конкурсе «А я живу в России». Он проводится в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона.

В разные годы представители Верхневолжья становились обладателями Гран-при, а также лауреатами конкурсов, - сообщила пресс-служба областного правительства.

В этом году конкурс пройдёт в два этапа: до 30 апреля проводится сбор заявок и выбор дипломантов, с 1 мая по 31 мая - интернет-голосование, в ходе которого определят лауреатов конкурса. Также путём голосования будет определён «Народный победитель».

Наступивший год посвящён культурному наследию народов России, поэтому особое внимание жюри фестиваля будет уделять этническим произведениям.

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru.

Познакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте фестиваля https://grinlandia.ru.