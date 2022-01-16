В Тверской области сняли птицу, сильно похожую на сирийского дятла

Неужели и вправду "сириец"? Фото: FB/"Птицы Тверской области"/Albert Yankevich

В паблике "Птицы Тверской области" выложили фотографии пернатого, очень сильно похожего на так называемого сирийского дятла. Об этом написал и пользователь, который поделился снимками.

Мужчина написал, что снял птицу в Кимрах. Причем, как оказалось сирийских дятлов оказалось там двое.

- Сегодня наблюдал вот это чудо. Нормально снять не получилось: через окно, света мало, ветки и пр. Так что картинки даже не технические. Но для опознания и подтверждения вроде хватило. Так что сириец в Кимрах проживает не в одиночестве. И если сам больше не появлялся, то подругу прислал знакомиться, - написал в посте фотограф.

Примечательно, что область распространения сирийского дятла, вес которого достигает 80 граммов, невелика в сравнении с другими западно-палеарктическими видами дятлов. Ареал охватывает юго-восток Европы и западную часть Передней Азиии.

Гнездовьях этих птиц на территории России чаще всего наблюдаются в Брянской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях. Сирийские дятлы также были замечены в Москве.

Вот и до нас добрались. Если снимкам можно верить, конечно.