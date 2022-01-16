В Тверской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В регионе - гололедица. Фото: Гидрометцентр России/скриншот

Гидрометцентр России на своей карте отметил наш регион, как впрочем, и соседние желтым цветом. Это значит, что объявлен желтый уровень погодной опасности.

И внимание - на дорогах гололедица.

Период предупреждения Гидрометцентра действует до 07:00 вторника 18 января.

Завтра, 17 января, в Тверской области ночью будет от двух до семи градусов мороза, днем - от нуля до шести. Возможен снегопад, местами сильный, а также метель.

Ветер юго-западный или западный, 8-13 м/с.

СПРАВКА КП

Желтый уровень погодной опасности объявляют, когда погодные условия несут потенциальную угрозу. Часто он объявляется из-за сильного ветра.

В шкале цветовых уровней опасности кроме желтого уровня присутствуют зеленый, оранжевый и красный.

Зеленый уровень свидетельствует, что опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается.

Оранжевый уровень объявляется, когда погодные условия в виде ливней, гроз, града, жары, морозов, снегопадов и метелей представляют реальную опасность.

Красный уровень объявляют, когда погодные условия очень опасны.