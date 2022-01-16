В Тверь из Кимрской ЦРБ экстренно доставили пациента на вертолете

В регионе вновь понадобилась помощь санавиации. Фото: ПТО

16 января для доставки в областную клиническую больницу тяжелого пациента из Кимрской ЦРБ понадобилась помощь санитарной авиации МЧС России.

Экипаж вертолёта Ка-32 с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Кимры для оказания неотложной помощи пациенту. Однако по прилету, после осмотра пациента, врачи приняли решение срочно транспортировать его в ОКБ в Тверь. Что и было сделано.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области