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Общество16 января 2022 15:03

В Тверь из Кимрской ЦРБ экстренно доставили пациента на вертолете

Он госпитализирован в ОКБ
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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В регионе вновь понадобилась помощь санавиации.

В регионе вновь понадобилась помощь санавиации.

Фото: ПТО

16 января для доставки в областную клиническую больницу тяжелого пациента из Кимрской ЦРБ понадобилась помощь санитарной авиации МЧС России.

Экипаж вертолёта Ка-32 с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Кимры для оказания неотложной помощи пациенту. Однако по прилету, после осмотра пациента, врачи приняли решение срочно транспортировать его в ОКБ в Тверь. Что и было сделано.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области