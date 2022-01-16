В Тверской области ранее судимый мужчина воспользовался чужой банковской картой

Полицию призывает граждан быть внимательнее и не терять банковские карты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что самой распространенной причиной краж денег с банковских карт является банальные потери карт.

Вот пример. Недавно 35-летняя жительница Вышнего Волочка утеряла свою банковскую карту. Обнаружив списание денег со счета на сумму свыше 2000 рублей, обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний ранее судимый безработный местный житель. По сведению полиции, он подобрал потерянную женщиной карту и оплачивал ею покупки в магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Наказание, предусмотренное за подобное преступление, предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полиция напоминает, что о найденных чужих вещах необходимо уведомить собственника, если он известен, либо сообщить о находке или сдать ее в полицию (или орган местного самоуправления).

Найденную банковскую карту можно вернуть в банк, обратившись в ближайшее отделение.