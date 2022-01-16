В Твери работница магазина украла из забытой сумки деньги и телефон

Полицейские выяснили, кто украл телефон и деньги из сумки пенсионера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 63-летний мужчина. Он сообщил, что он потерял сумку, в которой находились деньги, документы и телефон. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.

Полицейские установили, что мужчина оставил сумку в продуктовом магазине. Там выяснилось, что сумку обнаружили работники торгового зала и отнесли хранение в подсобное помещение.

Однако одна из работниц магазина - 38-летняя женщина - не устояла перед искушением и похитила из сумки деньги и мобильный телефон.

- Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Мобильный телефон женщина успела продать неизвестному лицу, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.