В Тверской области за сутки к 16 января выявлено 239 случаев заражения коронавирусом

Ситуация по пандемии вновь обострилась.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным оперативного штаба региона, в Тверской области к 16 января за сутки зафиксировано 239 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Верхневолжье подтверждено 101 975 случаев заражения COVID-19.
91 086 заразившихся излечились, за последние сутки - 107 человек.
2 418 человек в регионе скончались от коронавируса. За минувшие сутки смертей не зафиксировано.
На излечении в ковидных госпиталях или дома находится 8471 человек - на 132 гражданина больше, чем вчера.
Наименьший показатель в наступившем году был зафиксирован 4 января: тогда выявили 179 заболевших.
Взрывной рост по заболеваемости COVID-19 в регионе начался с 13 января.
Графика: ПТО