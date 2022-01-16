В Тверской области за сутки к 16 января выявлено 239 случаев заражения коронавирусом

Ситуация по пандемии вновь обострилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба региона, в Тверской области к 16 января за сутки зафиксировано 239 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Верхневолжье подтверждено 101 975 случаев заражения COVID-19.

91 086 заразившихся излечились, за последние сутки - 107 человек.

2 418 человек в регионе скончались от коронавируса. За минувшие сутки смертей не зафиксировано.

На излечении в ковидных госпиталях или дома находится 8471 человек - на 132 гражданина больше, чем вчера.

Наименьший показатель в наступившем году был зафиксирован 4 января: тогда выявили 179 заболевших.

Взрывной рост по заболеваемости COVID-19 в регионе начался с 13 января.