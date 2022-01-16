В Тверской области исполнилось 80 лет со дня освобождения Андреапольского района от немецко-фашистских захватчиков

На местном мемориале. Фото: ПТО

16 января навсегда вписан в историю Андреапольского муниципального округа как память о освобождении от немецко-фашистских захватчиков. С тех пор прошло 80 лет. С этим событием жителей и руководство муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Этот день напоминает нам о значении событий января 1942 года. Подвиг воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, стойкость и самоотдача мирных жителей стали сегодня немеркнущим духовным наследием жителей андреапольской земли. Важно сохранить каждый исторический факт, каждое имя, связанное с событиями тех лет. Самой искренней признательности достойна работа ветеранов, посвященная патриотическому воспитанию андреапольской молодежи, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Андреапольская земля была оккупирована немецкой армией с октября 1941 по январь 1942 года. Однако с немцами боролись бойцы Ленинского и Сережинского партизанских отрядов.

9 января 1942 года со стороны Осташковского района началась Торопецко-Холмская наступательная боевая операция.

Уже 10 января 1942 года 249-ая и 332-ая стрелковые дивизии освободили поселок Пено и поселок Соблаго, 13 января - поселок Охват.

16 января после ожесточенных уличных боев гитлеровцев выбили из Андреаполя.

В ходе оборонительных и наступательных боев в районе Андреаполя потери войск Красной Армии составили примерно шесть тысяч человек.

Поклонимся советским солдатам, сражавшимся за Андреаполь и другие города нашей страны.