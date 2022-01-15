Тверской СУ СК опубликовал уникальные фотографии и данные о своей работе

Следователи и криминалисты всегда готовы приступить к работе. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». С этого момента берёт отсчёт основной следственный орган государства.

Сегодня, 15 января, в ознаменование дня рождения, тверские следователи опубликовали на своём сайте уникальные фотографии и любопытные данные о своей работе.

К примеру, в 2021 году в производстве следователей следственного управления по Тверской области находилось свыше 1960 уголовных дел, завершено расследование 956, из которых 75 - преступления прошлых лет, 506 особо тяжкие преступления.

В суд направлено более 72 уголовных дел об убийствах, совершенных на территории области, 31 дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, 69 уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

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