Игорь Руденя поздравил работников Следственного комитета

Игорь Руденя поздравил следователей. Фото: ПТО

15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации. Ведомство было создано в 2011 году. Поздравление сотрудникам и ветеранам Следственного Управления Следственного комитета РФ по Тверской области направил губернатор Игорь Руденя.

- Сотрудники Следственного комитета с честью продолжают дело своих предшественников – истинных патриотов Отечества, которых всегда отличали верное служение своей стране, настойчивость и принципиальность, честность и порядочность. Сегодня, расследуя на высоком профессиональном уровне наиболее тяжкие и особо опасные для общества нарушения закона, вы вносите весомый вклад в укрепление правопорядка, обеспечение принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Губернатор поблагодарил сотрудников и ветеранов Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области за высокий профессионализм и верность долгу.