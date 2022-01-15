В Тверской области идёт рост заболевания коронавирусом

Картина заболевания коронавирусом в Тверской области. Фото: Яндекс.
В Тверской области начался рост заболевания коронавирусом. 15 января число заболевших в регионе (по данным оперативного штаба) — 238 человек, 95 из них выявлены в Твери.
На сегодняшний день в Тверской области на больничном или изоляции находятся 8 339 человек (+ 230 за стуки).
Наименьший показатель в 2022 году был зафиксирован 4 января: заболевших выявлено 179.
Резкий рост начался с 13 января. И за трое суток число находящихся на карантине выросло на семь процентов — до сегодняшних показателей.