В Тверской области идёт рост заболевания коронавирусом

Картина заболевания коронавирусом в Тверской области. Фото: Яндекс.

В Тверской области начался рост заболевания коронавирусом. 15 января число заболевших в регионе (по данным оперативного штаба) — 238 человек, 95 из них выявлены в Твери.

На сегодняшний день в Тверской области на больничном или изоляции находятся 8 339 человек (+ 230 за стуки).

Наименьший показатель в 2022 году был зафиксирован 4 января: заболевших выявлено 179.

Резкий рост начался с 13 января. И за трое суток число находящихся на карантине выросло на семь процентов — до сегодняшних показателей.