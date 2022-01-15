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Здоровье15 января 2022 9:32

В Тверской области идёт рост заболевания коронавирусом

Взрывной подъём начался 13 января
Олег ХАДАЕВ
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Картина заболевания коронавирусом в Тверской области. Фото: Яндекс.

Картина заболевания коронавирусом в Тверской области. Фото: Яндекс.

В Тверской области начался рост заболевания коронавирусом. 15 января число заболевших в регионе (по данным оперативного штаба) — 238 человек, 95 из них выявлены в Твери.

На сегодняшний день в Тверской области на больничном или изоляции находятся 8 339 человек (+ 230 за стуки).

Наименьший показатель в 2022 году был зафиксирован 4 января: заболевших выявлено 179.

Резкий рост начался с 13 января. И за трое суток число находящихся на карантине выросло на семь процентов — до сегодняшних показателей.