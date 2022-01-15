В Мамулино на Аллее Славы появятся портреты полководцев

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Постановление о проведении открытого творческого конкурса «на разработку малых архитектурных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери» опубликовано на сайте администрации.

Конкурсные работы принимаются с 17 января до 21 февраля 2022 года. Все условия тщательно прописаны в прилагаемых документах.

Так, предполагается, что на Аллее будут изображения полководцев в соответствии с этим перечнем:

Александр Невский. Ледовое побоище. 1242 год.

Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1380 год.

Петр Первый. Полтавская битва. 1709 год.

Федор Ушаков. Сражение у Тендра. 1790 год.

Александр Суворов. Взятие крепости Измаил. 1790 год.

Михаил Кутузов. Бородинское сражение. 1812 год.

Павел Нахимов. Синопское сражение.1853 год.

Алексей Брусилов. Брусиловский прорыв. 1916 год.

Иван Конев. Калининский фронт. 1941 год.

Георгий Жуков - маршал Победы. 1945 год.

Ржевская битва - самая тяжёлая страница истории Великой Отечественной войны, никак не отражена в этом перечне...