Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту гибели в ДТП начальника ГИБДД Бологовского района Тверской области

На месте ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП начальника ГИБДД Бологовского района Тверской области или, как сообщается на сайте Следственного комитета, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ДТП произошло 14 января на трассе М-10 «Россия», в районе деревни Дорки, в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

Предварительно было установлено, что водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находился начальник ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов.

Этой же версии придерживаются и следователи.