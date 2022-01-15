Деньги скоро вернут владелице. Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Твери молодой сожитель обокрал зрелую любовницу. Это стало понятно из обращения потерпевшей в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери.

32-летняя тверичанка рассказала, что из квартиры пропали золотые украшения и деньги. Ущерб был оценён в 700 000 рублей.

Сыщики выяснили, что преступник проник через дверь, которая вскрыта ключами, а дубликат имеется у бывшего сожителя женщины, ранее судимого 21-летнего жителя Калининского района.

Оперативники провели обыск в доме подозреваемого, где были найдены и деньги, и украшения. Подозреваемый сознался в совершении преступления.