Накануне Нового Года сайт National Geographic внёс Тверь в список городов для недорогих поездок на новогодние праздники

улица Трёхсвятская в Твери.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Накануне Нового Года сайт National Geographic опубликовал список городов для недорогих поездок на новогодние праздники. Всего отобрано было пять городов. Один из них Тверь.
В анонсирующем тексте упоминаются и прошлые потуги Твери стать столицей русского государства, и памятник Михаилу Кругу, и Афанасий Никитин... В общем, все жемчужины нашего города.
«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает губернатор Игорь Руденя.
Кроме Твери в списке Тула, Коломна, Калуга, Переславль-Залесский.