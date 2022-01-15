Накануне Нового Года сайт National Geographic внёс Тверь в список городов для недорогих поездок на новогодние праздники

улица Трёхсвятская в Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Накануне Нового Года сайт National Geographic опубликовал список городов для недорогих поездок на новогодние праздники. Всего отобрано было пять городов. Один из них Тверь.

В анонсирующем тексте упоминаются и прошлые потуги Твери стать столицей русского государства, и памятник Михаилу Кругу, и Афанасий Никитин... В общем, все жемчужины нашего города.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает губернатор Игорь Руденя.

Кроме Твери в списке Тула, Коломна, Калуга, Переславль-Залесский.