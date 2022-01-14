В Тверской области 14 января коронавирусом заразились 247 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 14 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 247 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 101 498 заболевшему.

Выздоровели за минувшие сутки 129 человек. Всего с начала пандемии 90 971 житель излечились от коронавируса. 2418 человек скончались (+1).

На карантине 8109, плюс 117 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 612 331 человек, за сутки - 2055 человек.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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