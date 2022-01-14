В Тверской области ушел из жизни бывший директор Калининской АЭС Леонид Мартыновченко

Леонид Мартыновченко Фото: vk.com/kalininnpp

13 января 2022 года на 76 году ушел из жизни бывший директор Калининской АЭС Леонид Иванович Мартыновченко. Некролог опубликовала Калининская АЭС.

Леонид Иванович родился 7 января 1947 году в поселке Новодарьевка Ворошиловградской области. После обучения в Ленинградском политехническом институте по специальности «Атомные электростанции и установки» и срочной службы в Вооруженных Силах СССР в 1973 году он начал трудовой путь в атомной отрасли. Вся его жизнь была связана с атомной энергетикой.

Он работал на Горно-химическом комбинате в Красноярске, участвовал в строительстве Курской АЭС, был активным участником внедрения Программы обеспечения качества при эксплуатации атомной станции.

При Кабинете министров СССР (1985 1991) Леонид Мартыновченко работал начальником инспекции Южного округа, начальником Главного управления Госатомнадзора СССР, затем - начальником Управления Госатомнадзора РСФСР.

В "Росэнергоатом" Леонид Иванович пришел в момент создания Концерна в 1992 году. Более 18 лет профессионализм, опыт, глубокие знания Леонида Ивановича служили развитию одной из крупнейших компаний по генерации атомной электроэнергии в Европе и мире. В центральном аппарате он работал в департаментах технической поддержки, технической инспекции и контроля безопасности, в Генеральной инспекции.

С 2007 по 2012 год Леонид Мартыновченко - заместитель Генерального директора - директор Калининской атомной станции. В период его руководства возобновлено и успешно завершено строительство энергоблока №4.

Леонид Мартыновченко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед атомной отраслью» I степени, золотой и серебряной медалями Концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Ему присвоены звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации», «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и «Ветеран атомной энергетики».

Коллектив Концерна «Росэнергоатом» скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокое соболезнование родным и близким.