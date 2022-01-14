При пожаре в жилом доме под Осташковом в Тверской области погибли двое мужчин

Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 14 января в деревне Сиговка Осташковского городского округа Тверской области.

Жилой дом загорелся в 5:00 утра. В ходе тушения пожара спасатели МЧС обнаружили тела двух мужчин.

На место происшествия выехали следователь следственного отдела и криминалист регионального СКР.

- По фактам гибели людей при пожаре Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Проводится осмотр места происшествия, опрошиваются очевидцы случившегося. В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.