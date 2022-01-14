Жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве сожительницы

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение мужчине в убийстве 60-летней сожительницы. Тело женщины было обнаружено в одном из домов Весьегонска.

ЧП произошло 8 января. Мужчина зарезал женщину ножом в ходе ссоры, после распития спиртного. Фигуранта уже допросили, он заключен под стражу. Назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.