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Происшествия14 января 2022 14:07

Жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве сожительницы

ЧП произошло 8 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчине предъявлено обвинение в убийстве Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение мужчине в убийстве 60-летней сожительницы. Тело женщины было обнаружено в одном из домов Весьегонска.

ЧП произошло 8 января. Мужчина зарезал женщину ножом в ходе ссоры, после распития спиртного. Фигуранта уже допросили, он заключен под стражу. Назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.