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Происшествия14 января 2022 13:48

Следователи начали проверку по факту смертельного ДТП на трассе М-10 в Тверской области

В аварии погиб начальник районного отделения ГИБДД
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства ДТП выясняют следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Обстоятельства ДТП выясняют следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь Следственного комитета выясняет обстоятельства ДТП в результате которого погиб начальник ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов.

Авария произошла на трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе, на 312 км по направлению в Санкт-Петербург. При столкновении двух автомобилей "Renault Logan" и "ВАЗ 2114" погибли водители автомобилей, один из которых работал начальником ГИБДД Бологовского района Тверской области.

Место происшествия осмотрено руководством и следователями следственного отдела СКР, криминалистом следственного управления Следственного комитета. Будут устанавливаться причины и условия, при которых произошло ДТП.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.