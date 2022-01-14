Следователи начали проверку по факту смертельного ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Обстоятельства ДТП выясняют следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь Следственного комитета выясняет обстоятельства ДТП в результате которого погиб начальник ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов.

Авария произошла на трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе, на 312 км по направлению в Санкт-Петербург. При столкновении двух автомобилей "Renault Logan" и "ВАЗ 2114" погибли водители автомобилей, один из которых работал начальником ГИБДД Бологовского района Тверской области.

Место происшествия осмотрено руководством и следователями следственного отдела СКР, криминалистом следственного управления Следственного комитета. Будут устанавливаться причины и условия, при которых произошло ДТП.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.