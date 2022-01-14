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Общество14 января 2022 13:33

Корреспондент "КП"-Тверь" Ольга Трофимова получила награду от МЧС

Журналистка отмечена за заслуги в деле пропаганды знаний о безопасности
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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"КП"-Тверь" поздравляет коллегу с заслуженной наградой!

"КП"-Тверь" поздравляет коллегу с заслуженной наградой!

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

14 января в Главном управлении МЧС России по Тверской области состоялась церемония награждения журналистов, посвящённая Дню российской печати, который праздновался накануне.

Благодарностью от начальника ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майора внутренней службы Арсена Григоряна была награждена корреспондент газеты и сайта "Комсомольская правда" - Тверь" Ольга Трофимова.

Благодарности Ольга Трофимова удостоилась за заслуги в деле освещения деятельности МЧС и пропаганду знаний в области безопасности. "КП"-Тверь" поздравляет коллегу с заслуженной наградой!

Награждение. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

Награждение. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.