В Тверской области медики призывают вакцинироваться будущих мам и пап

Прививку можно сделать с 22-й недели беременности или во время планирования ребёнка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области продолжается вакцинация, прививки от коронавируса, в том числе, делают и будущим мамам. Как подчеркивают медики, о вакцинации следует задуматься еще во время планирования беременности. Но если прививки нет, сделать её можно и во время беременности - с 22-й недели.

11 января жительница Твери Нина Фролова, которая во время беременности вакцинировалась от коронавируса, родила дочку.

«Вакцинироваться я решила уже на достаточно большом сроке. Страха перед прививкой не было, страшно было именно заболеть, – цитирует слова счастливой мамы пресс-служба Правительства Тверской области. – На 34-й неделе сделала первую прививку. Перенесла ее хорошо, температуры не было. Спокойно доходила беременность и родила в срок. Дочка родилась здоровая».

Главный врач областного роддома Геннадий Колгушкин сообщил, что у них в роддоме преимущественно рожают уже вакцинированные женщины.

«Рекомендую будущим родителям вопрос с вакцинаций от коронавируса решать уже при планировании беременности», – акцентировал медик. При этом прививку должна сделать не только женщина, но и члены её семьи, с которыми она общается. В первую очередь - будущий папа.