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Экономика14 января 2022 12:35

Тверской фонд содействия предпринимательству оформил рекордное количество займов в 2021 году

Об этом сообщило областное правительство
Алексей АНДРЕЕВ
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За прошедший год фонд оформил займы на более чем 619 млн рублей.

За прошедший год фонд оформил займы на более чем 619 млн рублей.

Фото: Архив "КП"

В 2021 году фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более чем 619 млн рублей, поручительства - на 534 млн. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это рекордные суммы за все время работы фонда.

- Главная задача правительства Тверской области - предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей - тем крепче экономика нашего региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

С прошлого года фонд предоставляет займы самозанятым. Сейчас ставка составляет всего 1% годовых.

Также сейчас снижены ставки по займам для начинающих предпринимателей, чей бизнес создан не более одного года назад. Ставка составляет 2% годовых.

Узнать подробнее обо всех возможностях по льготному кредитованию и оставить заявку можно на сайте фонда или по телефону: (4822) 78-78-58.

СПРАВКА КП

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона (микрокредитная компания) создан на основании распоряжения администрации Тверской области №586-ра от 12.11.2008. Учредителем фонда является областное министерство экономического развития.