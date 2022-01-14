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Общество14 января 2022 12:06

В Твери в областном Дворце бракосочетания 20,21 и 22 февраля смогут расписаться все желающие

Об этом сообщило правительство региона
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Памятник святым супругам на фоне здания Дворца бракосочетания.

Памятник святым супругам на фоне здания Дворца бракосочетания.

Фото: ПТО

В новом областном Дворце бракосочетания 20,21 и 22 февраля 2022 года смогут пожениться все желающие пары региона, которые подадут заявления на эти дни. Решение принято с учётом любви к «красивым» датам молодожёнов, несмотря на то, что обычно в воскресенье и понедельник госрегистрация брака не проводится.

- На дату 22.02.2022 уже подано 30 заявлений. Эти пары будут зарегистрированы до 17:00. Возможность подачи заявления на регистрацию брака в этот день на портале Госуслуг продлена. То есть все желающие связать себя узами брака именно 22 февраля ещё могут успеть подать заявление - Дворец бракосочетания Тверской области планирует работать до 20:00, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Интервалы времени для регистрации браков на 20 и 21 февраля 2022 года также открыты.

Дворец бракосочетания был открыт в центре Твери в реконструированном для этого здании старого вокзала 10 сентября 2021 года при участии губернатора Игоря Рудени.

На площади перед Дворцом установлена скульптурная композиция, посвящённая святому благоверному князю Михаилу Тверскому и его жены - святой благоверной княгине Анне Кашинской.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания расположено четыре зала для торжеств - в трёх проводят регистрации браков, ещё в одном - чествования супругов-юбиляров, торжественные регистрации новорождённых.

Всего там создано 27 кабинетов для предоставления госуслуг.