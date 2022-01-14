В Твери загорелась одна из квартир девятиэтажного дома в микрорайоне Южный

На ликвидацию ЧП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №1. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днём 14 января в микрорайоне "Южный", в доме №24 по улице Королёва произошёл пожар. Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило на пульт МЧС в 14:23.

На ликвидацию ЧП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №1. В 14.38 огонь был локализоан, в 14:39 ликвидировано открытое горение. По информации регионального главка МЧС, пострадавших в пожаре нет. В квартире на момент возгорания были люди, но они смогли выйти сами. Как стало известно "КП"-Тверь", пожар произошёл из-за загорания телевизора.