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Происшествия14 января 2022 12:08

В Твери загорелась одна из квартир девятиэтажного дома в микрорайоне Южный

Пожар произошёл на улице Королёва
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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На ликвидацию ЧП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №1.

На ликвидацию ЧП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №1.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Днём 14 января в микрорайоне "Южный", в доме №24 по улице Королёва произошёл пожар. Сообщение о возгорании в одной из квартир поступило на пульт МЧС в 14:23.

На ликвидацию ЧП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №1. В 14.38 огонь был локализоан, в 14:39 ликвидировано открытое горение. По информации регионального главка МЧС, пострадавших в пожаре нет. В квартире на момент возгорания были люди, но они смогли выйти сами. Как стало известно "КП"-Тверь", пожар произошёл из-за загорания телевизора.